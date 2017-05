Doué-le-Fontaine Animation danses s'investit et se développe

0

Vendredi 19 mai, à la salle familiale de Louresse-Rochemenier, l'association Animation Danses présentait son assemblée générale aux 30 personnes présentes. Au programme, le rapport moral, d'activité et financier.

L'association Animation Danses c'est l'apprentissage de différentes danses de salon et des propositions de stages sur Louresse, Douces et le Voide. Les cours sont assurés par Annabelle, qui a récemment obtenu son diplôme de professeur (formation financée par le club), auparavant prestataire de services.

Depuis trois ans, l'effectif au sein de l'association s'étoffe passant de 38 à 57. Cela regroupe les élèves en cours et les participants aux différents stages de salsa, samba et batchata. L'organisation développe sa communication via internet, les réseaux sociaux et la presse afin « d'avoir des contacts extérieurs ».

Cette année, Animation Danses participera au téléthon comme l'an passé et au forum des associations où les adhérents feront des démonstrations, le samedi 9 septembre. Ils organiseront et présenteront leur gala sur le thème du tour du monde le samedi 26 mai 2018 à la salle de Trémont.

L'assemblée générale s'est terminée par le verre de l'amitié et une soirée d'entraînement.

Facebook Animation Danses / danses49.fr

