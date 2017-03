Angleterre Un Angevin à la pointe de la lutte contre le Brexit

0

Nicolas Hatton est né et a grandi à Angers, mais c'est au Royaume-Uni qu'il mène sa carrière professionnelle depuis 1995, d'abord à Londres puis à Bristol, dans la marketing. C'est là aussi qu'il a fondé sa famille.

Aussi, le référendum de juin 2016, où les Britanniques ont voté en faveur de la sortie de leur pays de l'Union européenne, a-t-il été un choc pour lui.

Depuis il est est à la tête de « The 3 Million », une organisation visant notamment à protéger du Brexit les droits des Européens installés outre-Manche. "Je crois qu’on s’est tous réveillés le lendemain du référendum avec le sentiment d’être toujours en plein cauchemar. L’étrange sensation, aussi, d’avoir commencé à vivre dans un pays, à être intégré dans ce pays et, en même temps, de s’y sentir soudainement rejeté", explique-t-il. « Cette organisation a été créée à plusieurs, dix jours environ, après les résultats du référendum de juin 2016. L’idée était de créer un réseau d’information et d’aide entre Européens, de mener également des actions de lobbying (…) de trouver et proposer des solutions pour garantir le droit de résidence à trois millions de personnes dans le cadre du Brexit », poursuit-il.

