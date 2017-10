Angers Zenzile, « une belle famille » qui fête ses 20 ans

Concernant " ce concert de samedi, pour le moment unique, on avait envie de réunir des artistes qui ont accompagné le groupe tout au long de ses années. Cela va donner un set offrant les différentes couleurs que Zenzile a pu déployer en plus de vingt ans d'existence. Il y aura bien sûr des morceaux du dernier album, « Elements », avec Zakia, et ce qu'on pourrait appeler des standards. C'est d'ailleurs comme cela qu'a évolué la tournée « Elements », nourrie au fur et à mesure d'un mix nouveautés et anciens morceaux », détaille-t-il.