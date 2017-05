Angers Vous voulez tester un instrument de musique ? La Ville vous le prête

0

La médiathèque Toussaint propose un nouveau service aux Angevins : le prêt d’instruments de musique. Le but de cette initiative est d’accompagner les pratiques amateurs en permettant au public de tester un instrument avant de choisir de le pratiquer.

Le prêt d’instruments de musique en bibliothèque était déjà préconisé dès la deuxième moitié du XIXe siècle par l’industriel et philanthrope Andrew Carnegie. Pourtant 150 ans plus tard, cette volonté n’a pas vraiment été suivie d’effets. Si le prêt d’instruments est assez courant dans les écoles de musique et conservatoires en direction de leurs élèves, il l’est beaucoup moins dans les bibliothèques publiques.



Une offre de prêt musical élargie



A Angers, cette nouvelle offre vient compléter le prêt de partitions et la mise à disposition d’un piano depuis 2008 à la bibliothèque Annie-Fratellini.



« Ce service, proposé par la Ville d’Angers, a pour objectif de diversifier l’offre de prêt musical, d’accompagner la pratique musicale en amateur, de désacraliser l’instrument et d’accompagner la tendance actuelle de partage d’échange de savoirs », précise Christine Blin, Conseillère déléguée aux Bibliothèques.



Tout adulte abonné à la bibliothèque municipale et ayant opté pour l’abonnement multimédia peut accéder à ce service. Concernant les mineurs, le prêt sera réalisé sur le compte d’un majeur. Tout emprunteur signera la charte de prêt d’un instrument de musique de la Bibliothèque municipale d’Angers.



Neuf instruments à disposition



Neufs instruments, d’un montant total de 2500 €, ont été achetés à cette occasion. Seront mis à disposition : un clavier, trois guitares électriques (dont une junior), une basse électrique, trois guitares acoustiques (2 classiques et une folk) et deux ukulélés. Chaque pack comprend un instrument, un étui, un ou plusieurs accessoires (un médiateur, un accordeur, une grille d’accord et une méthode d’apprentissage, un ampli pour guitare électrique et basse) et une fiche de prêt.



Les instruments seront exposés à la médiathèque Toussaint. Dès ce vendredi 12 mai, des présentations et démonstrations auront lieu ainsi que le samedi 13 et le dimanche 14 mai dans l’après-midi.