Angers Vous avez reçu plusieurs fois la même lettre : c'est un bug technique

Un incident informatique a généré un dysfonctionnement dans l’envoi de courriers postaux émanant de la Direction Education Enfance de la Ville d’Angers (accueil de loisirs, crèches, etc.). Ces courriers ont parfois été reçus en plusieurs exemplaires.



La Ville d’Angers regrette cet incident et présente aux familles destinataires ses excuses pour la gêne occasionnée.



Pour tout renseignement, la Direction Education Enfance se tient à votre disposition via le courriel suivant : info-famille@ville.angers.fr.