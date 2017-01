Angers Voeux du maire : "un simple déroulé" estime Gilles Mahé

0

A l'issue des voeux du maire d'Anges, le conseiller municipal écologiste d'opposition, Gilles Mahé a estimé que « ces vœux sont le simple déroulé de l'ensemble du programme sur lequel M. Béchu a été élu et dont il donne là la confirmation officielle en prenant à témoin les Angevins. Le seul élément que je retiens, c'est la promotion de la filière électronique. C'est un sujet que nous avions nous-même porté à travers la Cité de l'objet connecté. Cela se poursuit et c'est extrêmement positif. En revanche, nous attendons de voir ce qui sera fait en matière de politique des quartiers et de politique sociale ».

