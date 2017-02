Angers Visitez le centre de simulation médicale du CHU

0

En partenariat avec le Centre hospitalier universitaire d'Angers, Le Courrier de l'Ouest propose à ses abonnés de visiter le centre de simulation médicale, le vendredi 17 mars prochain entre 16 et 18 heures.

Créée en 2013 à l'initiative du CHU et de l'Université d'Angers, cette plateforme permet aux personnels de santé de se former dans des disciplines aussi diverses que l'anesthésie, la cancérologie, la néonatalogie, etc.

Au cours de leur visite, les abonnés du Courrier de l'Ouest seront reçus par les médecins et techniciens en charge du centre de simulation. Ils pourront assister à des démonstrations de pratiques médicales et participer à des ateliers.

Pour s'inscrire, les candidats à cette visite d'exception doivent nous adresser un petit texte dans lequel ils expliquent leurs motivations et pourquoi ils s'intéressent à la médecine. Ils devront également préciser leur numéro d'abonné au Courrier de l'Ouest.

Ces textes doivent être adressés à l'adresse suivante : redaction.web@courrier-ouest.com