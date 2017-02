Angers Violences urbaines : les policiers pris dans des guets-apens

0

Une cinquantaine de voitures brûlées les 1er et 2 janvier à Angers. Un record.

Trois voitures et un camping-car incendiés à la Roseraie lundi soir. La police, le tramway et les bus caillassés. Mardi soir, rebelote : deux autres voitures de police ont été la cible de projectiles. Un pavé a même traversé un pare-brise, blessant deux policiers.

Trois jeunes ont été arrêtés. Ils sont suspectés d'avoir participé à des pièges tendus à la police. A chaque fois qu'un nouvel incendie se déclarait et qu'une voiture de police arrivait, la patrouille était caillassée.

« Aujourd’hui, ce sont des pavés. Mais demain, des cocktails Molotov ? », s’interroge Philippe Boussion, secrétaire départemental du syndicat Unité SGP Police FO. Il s'inquiète de voir « quelques irresponsables attiser la colère ».

A Angers, la police manque de moyens humains et matériels. Dans le contexte de "l'affaire Théo", elle marche clairement sur des oeufs dans les quartiers.

« Si on va dans une cité, c’est vu comme de la provocation. Ne pas y aller, c’est de l’abandon. On est tout le temps entre le marteau et l’enclume ».

