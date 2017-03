Angers Verneau : un des fils s'accuse d'avoir tué sa mère par accident

0

Une femme de 35 ans, mère de six enfants, a été tuée par un tir de fusil de chasse, chez elle, lundi soir à Angers.

La police a placé en garde à vue le mari et ses deux fils aînés, de 18 et 16 ans.

Le plus jeune s'accuse d'avoir tiré accidentellement sur sa mère en montrant le fusil à son père.

Le parquet a requis ce mercredi soir la mise en examen, et le placement en détention provisoire, du père et du fils de 16 ans pour meurtre, et du fils de 18 ans pour modification de la scène de crime. Il était allé cacher le fusil.

