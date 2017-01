Angers « Une trame verte pour le tram »

Responsable de la conception de la ligne B du tram chez Richez Associés, l'architecte Chiara Bonino a préféré jouer la continuité avec la ligne A.

« Ma vision personnelle, c'est que sur la ligne 1, le végétal a été utilisé de manière très géométrique, très classique. Nous avons voulu que le végétal soit une composante forte du projet et nous sommes battus pour assurer une trame verte tout au long du tracé. Nous avons essayé de donner un caractère plus naturel à l'aménagement, et mettre en valeur la production de la région. Nous avons beaucoup travaillé sur le sujet avec les services des espaces verts. Nous avons proposé que la plateforme tram, qui sera engazonnée sur le 90 % du tracé, soit perméable pour limiter la consommation d'eau d'arrosage. Nous avons travaillé sur des mélanges herbacés plus rustiques pour limiter les tontes. On pourrait avoir un ruban engazonné avec des vivaces, des fleurs, mais il faudrait accepter le changement saisonnier été-hiver. »