Angers. Une plage sans tabac au Lac de Maine à compter du 31 mai.

0

A l’occasion de la Journée mondiale sans tabac, le 31 mai 2017, la Ville d’Angers prend un engagement fort en invitant dès cet été les usagers de la plage du Lac de Maine à ne pas fumer. Une initiative qui s’inscrit dans la politique d’accompagnement de la lutte antitabac et d’apaisement de l’espace public mise en œuvre par la collectivité.

Chaque 31 mai, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) ainsi que ses partenaires sensibilisent aux risques du tabagisme sur la santé et plaident en faveur de politiques efficaces pour réduire la consommation de tabac.



La Ville d’Angers souhaite faire de la plage du Lac de Maine un lieu sans tabac dès cet été. L’objectif de cette opération est de réduire l’exposition de cet espace familial au tabagisme passif et de préserver la propreté du site. Des cendriers seront installés pour ce faire à l’entrée de la plage. Après avoir proscrit la cigarette dans les aires de jeux pour enfants dès février 2015, la Ville souhaite aujourd’hui entamer une nouvelle étape dans le développement des espaces sans tabac.



« L’objectif de la plage sans tabac est double : il s’agit à la fois de dénormaliser une pratique néfaste qui tue près de 80 000 Français chaque année et de préserver un environnement naturel que tous les Angevins affectionnent », précise Richard Yvon, conseiller délégué à la Santé de la Ville d’Angers.