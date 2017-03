Angers Une journée pour en savoir plus sur les maladies rares

0

Une personne sur 20 est touchée par une « maladie rare ».

A Angers, de nombreux acteurs se mobilisent autour de ces pathologies encore trop peu connues du grand public. Médecins, soignants, scientifiques, associations, patients, tous participeront à une journée d’action qui se tiendra ce mercredi 15 mars à partir de 9h30.

Plusieurs temps de rencontre et des animations seront organisés dans la ville : des ateliers pratiques à l’école de l’ADN, un stand d’information devant le logis Pincé et des conférences à l’institut municipal.

Cette journée amènera les visiteurs à découvrir les recherches menées dans le domaine des maladies rares, à échanger sur leurs impacts sur la vie quotidienne des personnes et de leur entourage. Elle mettra aussi en lumière certains services apportés par les professionnels et les pouvoirs publics, en réponse aux besoins des personnes atteintes et de leurs proches.

Co-construite avec l’ensemble des acteurs angevins qui œuvrent dans le champ de maladies rares, cette journée ludique et pédagogique fera également la lumière sur le dynamisme des ressources locales dans ce domaine.