Angers Une jeune Angevine à Koh-Lanta

Etudiante en master 1 d'anglais à La Catho, l'Angevine Mathilde Chevalier, 21 ans, est la benjamine de Koh-Lanta 2017. Tournée au Cambodge, l'émission de TF1 sera diffusée à partir du 10 mars.

Elle en rêvait depuis qu'elle était toute petite et attendait patiemment sa majorité pour adresser son dossier de candidature.

Fascinée par ce jeu qui réunissait toute la famille Chevalier autour de la télé le vendredi soir, ses parents Laurent - agent d'assurances - et Bettina et ses deux frères Léo et Pablo.

« Elle a été élevée au biberon Koh-Lanta. Pour elle, c'était même plus qu'un rêve. Participer à Koh-Lanta, c'était une évidence », dit Bettina Chevalier, la maman.

« Je me suis toujours visualisée sur ce jeu. Je me suis toujours dit que je pourrais y faire de belles choses », avoue la jeune femme.

Portrait de Mathilde Chevalier samedi dans Le Courrier de l'Ouest