Angers Une finale SCO-PSG sous haute surveillance au parc Bellefontaine

0

La retransmission au parc Bellefontaine du match SCO-PSG samedi soir et la réception des joueurs le lendemain entraînent une mobilisation importante.

Non seulement le SCO va déjouer les pronostics et gagner la finale, mais en plus il y aura du monde pour saluer cette performance historique. Samedi soir, le parc Bellefontaine accueillera tous ceux qui, restés à Angers, voudront partager ce moment historique !

La Ville a prévu un écran géant dans ce stade de verdure, injustement méconnu et situé juste derrière le Conservatoire.

Pour assurer la sécurité des spectateurs, en ces temps troublés par la menace terroriste, le dispositif mis au point par la préfecture, la police et les services municipaux sera imposant et très encadré.

Une trentaine de policiers nationaux, renforcés par une dizaine de policiers municipaux, seront déployés sur place tandis qu'une société privée de sécurité assurera, dès 19 heures, fouille des sacs et palpation des spectateurs par le seul point d'entrée accessible, rue de la Rame.

« Des renforts seront également mobilisables en cas de besoin », complète Jeanne Behre-Robinson, l'adjointe à la sécurité.

Sachez enfin que dans cet espace clos, où 10 000 personnes peuvent se retrouver, il ne sera pas possible d’emmener d’alcool et il faudra décapsuler les bouteilles d’eau avant d’entrer.

L'article complet dans Le Courrier de l'Ouest de ce mercredi, édition Angers