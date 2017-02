Angers Une démarche innovante pour faciliter les recrutements

0

Aider les entreprises à recruter plus facilement : c'est l'objet de la démarche "Attractivité et Compétences", expérimentée à Ecouflant, Saint-Barthélemy et Verrières-en-Anjou, trois communes de l'est angevin particulièrement dynamiques.

La première étape consistait à mener une enquête auprès des entreprises de la zone. Sur 107 employeurs interrogés, 64% ont des projets de développement mais 70% déclarent connaître des difficultés de recrutement, particulièrement dans les métiers ouvriers.

Forts de ces enseignements, des groupes de travail pilotés par Aldev et l'association nationale des DRH plancheront à partir du 6 mars sur un plan d'action concret. Parmi les pistes : mutualiser les formations, généraliser le prêt de main d'oeuvre, ou encore mieux anticiper les évolutions des métiers.

A lire dans le Courrier de l'Ouest du dimanche 5 février.