Angers Un trampoline géant boulevard de la Romanerie

Ludique, le saut sur trampoline est également très physique. Il suffira d’essayer pour s’en convaincre à partir du 20 juin au trampoline park que la société bordelaise Let’s Jump est en train d’implanter boulevard de la Romanerie. À deux pas de la salle de padel qui a ouvert en décembre.

« Aux États-Unis, chaque ville, ou presque, a son parc de trampolines mais en France, c’est une activité qui décolle tout juste. On est au début du développement, un peu comme les activités de soccer il y a dix ans. On est plus sur une salle de sport que sur un parc d’attractions », confie Pierre Chircorp, l’un des cadres de Let’s Jump.

Le trampoline park angevin fera 1 300 m2. Les travaux classiques d’aménagement du bâtiment se dérouleront jusqu’au 20 mai, avant la pose des trampolines à un mètre du sol. Un bar, des vestiaires et une mezzanine où les accompagnateurs pourront confortablement attendre les voltigeurs sont prévus.

L’entrée classique sera de 8 € de l’heure.

