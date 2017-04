Angers Un tour dans un bolide de rêve pour aider les handicapés

0

Le Lions Club David-d'Angers organise sa onzième édition de Rêves et dons, ce dimanche 2 avril, autour de la place Leclerc, face au palais de justice à Angers.

Jusqu'à 18 heures, la circulation est interdite autour de la place pour permettre aux nombreux collectionneurs présents d'emmener à bord de leurs véhicules de prestige tous les Angevins qui le souhaitent, moyennant un don de 5 euros, entièrement reversé à une association qui aide les handicapés, Esca'l (ADAPEI 49).

Une centaine de véhicules de grandes marques et d'époques différentes sont exposés sur la place. On peut approcher gratuitement les Ferrari, Porsche, Triumph et autres MG et échanger avec leurs propriétaires.

