Angers Un stage pour jeunes athlètes valides et handicapés

Une jeune entreprise spécialisée dans l'organisation de stages sportifs pour enfants et adolescents, My Travel Sport, va proposer pour la première fois un stage d'athlétisme ouvert aux jeunes licenciés mélangeant valides (FFA et UNSS) et handicapés (FFH et FFSA).

Ce stage aura lieu du samedi 29 juillet au vendredi 4 août au stade du Lac-de-Maine à Angers et sera animé par Marie-Amélie Le Fur. Cette athlète de 28 ans, amputée après un accident de scooter, a remporté huit médailles paralympiques, dont trois en or.

Les participants âgés de 7 à 17 ans auront deux séances d'entraînement quotidiennes, complétées par des activités ludiques. Prix de la semaine : à partir de 585 €.

Renseignements au 09 72 53 97 16