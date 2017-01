Angers Un parking finalement à la place de l'ancien Centre Paul-Papin

Yann Bubien, directeur général du CHU d'Angers, et Christophe Béchu, maire et président du conseil de surveillance de l'établissement, l'ont annoncé ce midi lors de la cérémonie des voeux : l'ancien Centre Paul-Papin, rue Moll, sera rasé et remplacé par un grand parking au cours de ce mandat, alors que ce site était pressenti depuis longtemps pour accueillir le futur service des urgences (U+).

Ce dernier sera finalement construit au coeur de l'hôpital, à la place des bâtiments de l'Hôtel Dieu Sud, tout près des locaux actuels. Les travaux sont programmés entre 2020 et 2022.

