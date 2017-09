Angers Un nouveau centre de dépistage du VIH à l'hôpital

Les locaux du Centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic des infections par les virus de l'immunodéficience (CeGIDD) ont été inaugurés jeudi matin au CHU d'Angers.

Ce centre est destiné à informer, rassurer et le cas échéant prendre en charge les personnes ayant eu des comportements à risques, sur le plan sexuel ou sanguin.

Les visiteurs sont accueillis anonymement par un médecin qui peut leur proposer un examen sérologique sur place pour détecter la présence ou non du VIH, de l'hépatite B ou C ou de la syphilis.

Cette structure est ouverte le lundi (de 17 à 19 heures), le mardi (de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 15 h 30), le mercredi (de 15 h 30 à 18 h 30) et le vendredi (de 13 h 30 à 15 h 30 et de 17 h 30 à 19 heures).

Renseignements au 02 41 35 32 24.