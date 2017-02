Angers Un jeune de 17 ans grièvement blessé en chutant du 3e étage

0

Ils fêtaient un anniversaire dans un appartement du 88 de la rue de la Madeleine, à Angers, dans la soirée de dimanche à lundi. Vers 1 heure du matin ce lundi, un jeune homme de 17 ans est tombé accidentellement du troisième étage.

Il a été médicalisé sur place par les urgentistes du Samu et dirigé dans un état jugé sérieux aux urgences du CHU d'Angers.

Les sapeurs-pompiers des centres de secours de l'Académie et du Chêne-Vert ont dépêché sur place deux ambulances. Ils ont pris en charge quatre autres jeunes, qui se trouvaient en état de choc : un garçon de 19 ans et trois jeunes filles, deux de 18 ans et une de 20 ans.

Lire aussi Le Courrier de l'Ouest de mardi.