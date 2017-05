Angers. Un jardin place du Ralliement pour le Festival Cinémas d'Afrique.

0

La 16e édition de Cinémas d’Afrique aura lieu du 16 au 21 mai au Grand Théâtre d'Angers et aux 400 Coups. Un festival animé par le souhait de faire découvrir des films très peu diffusés, qui portent le regard de réalisateurs du continent.

Pour la deuxième édition consécutive, la place du Ralliement se transforme en un jardin pendant tout le festival. Un jardin dont le thème cette année est « Rencontre des cultures » et qui valorise la richesse des pratiques autour de l’accueil et l’art de la relation dans les cultures d’Afrique.

Un jardin qui est le fruit du partenariat avec l’association Melting paysages, Agrocampus Ouest, le Collectif Vent d’Ouest, le lycée du Fresne, le Campus de Pouillé, une quinzaine d’entreprises du végétal de Maine-et-Loire, la fondation SNCF et le soutien de la Ville d’Angers.



Il se divisera en 3 espaces : « Vis-à-vis de couleurs » où se rencontrent les couleurs qu’on trouve aux entrées de rues, pour créer une convergence ; « rencontre autour des arômes » qui invite à la découverte de la cérémonie du thé ou du café, telle qu’elle est pratiquée dans différents pays d’Afrique ; et le « Gèlè des causeries » qui s’inspire des gèlès des villages du Mali, et conçu pour accueillir des temps d’échanges à bâtons rompus.