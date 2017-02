Angers Un Egyptien veut acheter le SCO, Saïd Chabane dément une vente imminente

0

Le journal L'Equipe annonce dans ses colonnes ce mardi 14 février qu'un homme d'affaires égyptien souhaite racheter le SCO. Mais son président Saïd Chabane n'est pas vendeur... pour l'instant.

Le profil de l'acheteur ? "Hesham Elkholy, un homme d'affaires égyptien de trente-huit ans, ancien agent FIFA bien implanté dans le football égyptien, africain en général et asiatique", écrit le quotidien sportif. "L'homme, qui possède des biens immobiliers en Égypte et à Dubaï, serait prêt à injecter 20 millions d'euros pour acquérir le club, assurer son développement avec des moyens accrus en s'entourant d'autres partenaires, et aurait posé les bases d'un accord avec Saïd Chabane".

Contacté hier par l'Equipe, l'Égyptien confirme : «Il existe un accord à 20 millions d'euros pour l'acquisition du club, je dois venir à Paris prochainement pour finaliser.»

Le président du SCO dément une vente imminente. Il dit souhaiter poursuivre pendant quelques années encore le développement du club avant de le céder.