Angers Un hommage a été rendu au policier assassiné à Paris

0

Les policiers angevins ont observé une minute de silence, ce mardi à 11 heures, dans la cour de l'Hôtel de police d'Angers, au moment même où le président de la République rendait hommage à Xavier Jugelé, 37 ans, assassiné de deux balles dans la tête, à Paris le 20 avril, dans l'exercice de ses fonctions de gardien de la paix. Karim Cheurfi, le terroriste de 39 ans, a également blessé deux policiers, dont un grièvement, et une touriste allemande, avant d’être abattu par la police.

Béatrice Abollivier, préfète de Maine-et-Loire, a lu ce mardi le message du directeur général de la police nationale. « Professionnel reconnu et apprécié, pourvu d’un sens élevé du service, son courage fait honneur à la police nationale ».

Xavier Jugelé a été nommé chevalier dans l’ordre national de la Légion d’honneur. Le gardien de la paix a été promu à titre posthume au grade de capitaine de police. La médaille d’honneur de la police nationale, échelon or, la médaille d’or de la sécurité intérieure et la médaille pour acte de courage et de dévouement or lui ont été décernées.