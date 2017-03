0

C'est ce qui s'appelle (aussi) avoir les yeux plus gros que le ventre. Dans la nuit de vendredi à samedi, ce pauvre petit hérisson, sans doute trop optimiste, a mal calculé son coup et s'est retrouvé coincé dans un grillage, boulevard Blanchoin. Promis à une mort certaine, il s'en est heureusement sorti in extremis grâce à l'intervention d'une bonne âme venue à son secours, qui a promis de lui trouver un beau nid douillet à la campagne.