Angers Un guichet d'accueil unique pour les personnes âgées

Un guichet d'accueil unique pour les personnes âgées a été inauguré par le maire d'Angers, lundi, au sein de l'espace Robert-Robin.

Pour toutes les personnes âgées de plus de soixante ans qui demeurent au sud de la ville, dans les quartiers de la Roseraie, des Justices, de la Madeleine et Saint-Léonard, deux adresses regroupent désormais toute la force de frappe du Centre communal d'action sociale (CCAS) : la résidence des Justices et celle de l'Espace « Bien-Vieillir » Robert-Robin à La Roseraie.

C'est là que Christophe Béchu a présenté lundi après-midi ce tout nouveau dispositif des « Espaces seniors » conçus pour délivrer des réponses de proximité à toutes les questions liées au grand âge, aux premiers intéressés comme à leurs proches ou leurs aidants.

