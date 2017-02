Angers Un chercheur angevin dépiste le cancer du sein par prise de sang

Chercheur à l’Institut de cancérologie de l’Ouest, Catherine Guette veut mettre au point un test sanguin pour détecter précocement le cancer du sein.

Une avancée majeure soutenue par « Octobre Rose ».

L’étude pilotée par ce docteur en sciences, formée à l’Université Paris 6 Pierre-et-Marie-Curie, cible une protéine appelée Olfactomedine-4.

Une « macromolécule » sur laquelle se fonde un grand espoir : son changement d’expression facilement mesurable dans une simple prise de sang témoigne en effet d’une anomalie génétique, celle qui correspond au cancer du sein.

« On travaille dessus depuis 2008. On est sûr qu’il s’agit d’un biomarqueur du cancer. Il nous reste à vérifier s’il est suffisamment robuste, autrement dit s’il permet de déterminer clairement la différence entre un sujet sain et un sujet malade », confie Catherine Guette qui avait été recrutée à Angers en 2006 par Erick Gamelin, l’ancien directeur du Centre Paul-Papin, toujours exilé aux États-Unis.

