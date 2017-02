Angers Un blog pour dénicher les bons plans resto

0

Lassée de ne jamais savoir ou manger à Angers et dans ses environs, quatre étudiantes à l'Université ont créé, « Paupiettes and Coquillettes », un blog qui répertorie les meilleures escales de la capitale de l'Anjou.

Déjeuner sur le pouce, pause gourmande ou encore escapade gastronomique, les restaurants et bars angevins proposent de nombreuses découvertes culinaires. Camille, Justine, Amelia et Amélie sillonnent les rues du centre-ville à la recherche de l'endroit idéal pour manger en amoureux, entre amis ou en famille. Elles distillent idées et conseils sur leur blog créé en octobre dernier. « Nous passions trop de temps sur des sites très impersonnels qui vous listent à la chaîne les adresses avec souvent des commentaires négatifs, tous les restaurants ne peuvent pas plaire et c'est bien normal, ici on propose une large palette d'adresses pour tous les publics » raconte Justine, l'une des créatrices de ce projet.

Rendez-vous sur : www.paupiettesetcoquillettes.fr