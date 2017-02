Angers. Un appel à candidature pour le Prix de l’innovation sociale.

0

Pour la seconde année consécutive, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la Ville d’Angers organise le Prix de l’innovation sociale. Cette distinction vise à récompenser 6 projets innovants en faveur de la solidarité.

Inauguré lors de la rentrée des solidarités en octobre 2016, le prix de l’innovation sociale a récompensé 7 associations – 6 projets et 1 coup de cœur - dans des champs de compétences très distincts : de l’accès aux droits en passant par la réciprocité et la lutte contre l’isolement.

« Ces prix permettent de soutenir financièrement les initiatives innovantes en matière de solidarité imaginées par les acteurs locaux et de promouvoir ces dernières auprès de leurs publics. Pour la première édition, 7 associations ont été primées parmi les 35 à avoir candidaté. Nous invitons aujourd’hui les acteurs de l’économie sociale et solidaire à nous envoyer leur projet » explique Françoise le Goff, adjointe aux solidarités actives.



Cette année, 6 prix seront attribués dans les thématiques suivantes :

1. « Concevoir des modalités nouvelles d’information et d’accès aux droits, services et équipement de la Ville » ;

2. « Créer des opportunités de rencontre en faveur des personnes isolées » ;

3. « Mettre en œuvre le principe de réciprocité » ;

4. « Encourager l’engagement des jeunes en faveur de la solidarité » ;

5. « Conjuguer les partenariats public/privé en faveur de l’insertion professionnelle et de l’autonomie des personnes. »

Ouvert aux associations, aux entreprises de l’économie sociale et solidaire et aux collectifs de citoyens angevins, ce prix s’accompagne d’une dotation financière de 3 000 euros pour chaque lauréat.



Un « prix coup de cœur » sera également décerné par le jury composé d’élus, de professionnels et de représentants associatifs.



Les structures souhaitant candidater ont jusqu’au 7 avril 2017, date limite de remise du dossier. Le CCAS d’Angers annoncera la liste des lauréats dans le courant du mois de juin. Comme l’an dernier, la remise de prix aura lieu lors de la Rentrée des Solidarités, le 20 septembre 2017, au Centre des Congrès.



Dossier disponible sur demande auprès du CCAS d’Angers : ccas.prix-innovation@ville.angers.fr

Ou en téléchargement : http://www.angers.fr/vie-pratique/vie-quotidienne/social-sante/le-ccas/prix-de-l-innovation-sociale

Liste des lauréats 2016 : http://presse.angers.fr/communiques/vue-detail/article/14652-plus-de-1-000-participants-au-grand-rendez-vous-des-solidarites/index.html