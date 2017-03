Angers Tuée à Verneau: "Elle était venue sonner chez nous avec ses valises"

0

Une mère de six enfants, d'origine kosovare, a été tuée par arme à feu chez elle à Angers lundi soir. Son mari et ses deux fils aînés ont été interpellés et mis en examen.

Dans la rue Yvette, où la famille entretenait des relations de bon voisinage, la surprise est grande. Même si une des voisines se souvient d'un épisode passé, il y a un peu plus de deux ans. La maman avait sonné chez elle.

« Elle est arrivée avec ses petites jumelles et ses valises, en me demandant : Madame, il faut que vous nous hébergiez ». La retraitée était étonnée d’une telle sollicitation. « On ne se connaissait presque pas. Je l’ai accueillie. J’ai compris ce jour-là que son mari la battait et que c’est pour ça qu’elle cherchait un refuge ».

La mère de famille et ses fillettes ne sont pas restées, mais ont laissé leurs valises. « Des gens de sa famille sont venus de Nantes pour les prendre ».

Quelques jours plus tard, la voisine croise à nouveau la mère de famille et s’étonne de son retour si rapide dans le quartier. « Oui, il faut savoir pardonner », lui avait-elle dit.

« Aujourd’hui, je regrette. Je me dis qu’on n’a pas vu le danger venir ».

