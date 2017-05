Angers Trois aides-soignantes agressées aux urgences du CHU : FO tire l'alarme

0

Mercredi matin, trois aides-soignantes postées sur l'Unité d'hospitalisation (UHCD) des urgences ont été victimes de violences de la part d'un patient agité, a rapporté le syndicat Force ouvrière.

« La charge de travail était importante à ce moment précis, et ce, dès la prise de poste par l'équipe (plusieurs patients entravés, des patients déments et des patients en fin de vie) avec un effectif aide-soignant restreint depuis la réorganisation du 3 janvier dernier qui avait donné lieu à une grève de l'ensemble du personnel, souligne le syndicat. La direction n'avait pas cru bon, à l'époque, d'entendre les revendications du personnel et avait donc acté la suppression d'une aide-soignante à l'UHCD ».

FO a donc déposé ce mercredi un nouveau droit d'alerte dans le cadre du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

Parmi les trois agents agressés mercredi, deux sont en arrêt de travail.

L'article complet dans Le Courrier de l'Ouest de ce jeudi, édition Angers