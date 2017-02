0

La 8e édition de Tout Angers Bouge aura lieu le dimanche 4 juin 2017.

Partenaire de cette manifestation sportive et conviviale, le Courrier de l'Ouest dévoilera dans son édition de jeudi les distances et les nouveautés des différents trails urbains et marches nordiques qui sont au programme.

Les inscriptions ouvriront dès le lendemain, vendredi à partir de 8 heures, via notre site Internet.