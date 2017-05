Angers. Tout le collège Félix-Landreau sur la photo pour encourager le SCO

0

C'est le collège public le plus proche du stade Raymond-Kopa à Angers et donc du terrain d'Angers-SCO. Elèves, enseignants et personnels de Félix-Landreau sont donc tout naturellement de fervents supporters.

A quelques jours de la finale de la Coupe de France au Stade de France face au PSG, tous sont sortis sur la cour pour poser, banderole en main, histoire d'encourager leur équipe favorite.

Souhaitons que ça leur porte chance.