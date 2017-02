Angers Toujours victime d'usurpation, il est maintenant condamné en justice

0

Stéphane Griffaton, qui habite à Angers, montre son permis de conduire comme pour mieux prouver qu'il en est toujours le légitime détenteur. Pourtant, il a découvert il y a bientôt deux ans que son permis avait été déclaré perdu en 1990 et que quelqu'un s'en était fait faire un duplicata.

Tout laisse penser que l'usurpateur est son frère Patrice, déjà coutumier du fait, et déjà condamné à plusieurs reprises pour usurpation d'identité.

Le problème, c'est que Patrice Griffaton commet des délits routiers avec le permis de son frère. Deux conduites en état d'ivresse, à Vannes (Morbihan) en septembre 2014, avaient déjà valu à Stéphane Griffaton des retenues sur salaire pour des amendes impayées et donc majorées.

Si Maître Mickaël Boulay, l'avocat segréen de Stéphane Griffaton, a réussi à obtenir le remboursement des saisies sur salaire, en prouvant que son client n'était pas à Vannes aux jours et aux heures des délits, il doit faire face aujourd'hui à une décision de justice défavorable.

Pour l'un des délits commis par son frère usurpateur, Stéphane Griffaton vient d'apprendre qu'il a été condamné en son absence par le tribunal correctionnel de Vannes, le 14 janvier. Il n'a pourtant jamais reçu de convocation pour venir au tribunal. Il aurait pourtant aimé aller s'y défendre lui-même.

"Ils ne trouvent pas mon adresse pour m'envoyer les amendes et les convocations en justice, mais pour faire des saisies sur salaire et pour exiger aujourd'hui le paiement d'une amende de 1.154 euros, les huissiers savent me trouver", déplore Stéphane Griffaton, qui dit vivre un vrai cauchemar depuis près de deux ans.

"Le parquet de Vannes est en train d'instruire l'enquête sur l'usurpation d'identité de Stéphane Griffaton, observe Me Boulay. Et c'est donc le même parquet qui a requis contre lui le 14 janvier. C'est assez incroyable d'imaginer que les magistrats ne se parlent pas d'un bureau à l'autre".

