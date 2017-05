Angers Thomas Lavigne, l'architecte des ponts du tramway

Architecte parisien formé à Nantes, Thomas Lavigne, 41 ans, a été désigné il y a un peu plus d'un an pour concevoir le pont qui supportera la seconde ligne du tramway à Angers, entre les places La Rochefoucauld et Molière.

Les travaux vont démarrer début août et durer 16 à 17 mois.

Cet ouvrage dont le coût est estimé à 10 millions d'euros HT se distinguera du précédent - "Confluences", qu'il avait aussi dessiné - par sa finesse : seulement 40 cm d'épaisseur entre les rails et la sous-face.

L'interview du lundi dans l'édition d'Angers du Courrier de l'Ouest