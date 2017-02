Angers Territoires, villes et villages Internet 2017 : la ville reçoit 5 @

0

La cérémonie annuelle de remise du label national Territoires, Villes et Villages Internet s’est tenue le 1er février à Lille.

Angers s’est distinguée pour la seconde année consécutive parmi les villes les plus performantes de France, en recevant cette fois 5 @, soit la plus haute récompense pour sa politique de déploiement du numérique.

« Ce label est une très belle récompense de la dynamique engagée depuis près de 3 ans. C'est une reconnaissance pour Angers, qui s'appuie sur le numérique pour moderniser son action. La ville de demain, qu'il me tient à cœur de développer, c'est aussi ça : proposer des services innovants, adaptés aux usages des habitants », se félicitait Constance Nebbula, conseillère municipale de la Ville d’Angers en charge du numérique.

En 2016, Angers était labellisée pour la première fois depuis plus de 10 ans « Ville Internet » avec 4 @.

Développement du guichet unique A’tout et de l’open data, création d'applications, dématérialisation, etc. la ville a accentué ses efforts en matière d'utilisation du numérique au service des Angevins. Ces 5 @ viennent aujourd’hui récompenser une politique dynamique et volontariste en la matière.