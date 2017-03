Angers Tempête : les parcs et cimetières fermés

0

En raison d’une alerte météo annonçant des rafales pouvant aller jusqu’à 115 km/h ce lundi, la Ville d’Angers a décidé de fermer pour la journée l’ensemble des parcs, jardins et cimetières de la ville ainsi que le Domaine de Pignerolle.



La réouverture se fera progressivement en fonction de la force du vent et si les conditions de sécurité le permettent (absence de branches suspendues, d’arbres déracinés, etc.)



L’ensemble des sites de la ville afficheront des panneaux « vent fort ».