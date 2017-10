Angers Supercalculateur: Atos-Bull ouvrira un laboratoire mondial avenue Patton

0

Pour tester ses supercalculateurs produits à Angers, Atos-Bull va créer un laboratoire mondial dans son usine de l'avenue Patton. Dans ce secteur de pointe, les progrès sont constants et fulgurants.

Assemblé dans l'usine historique de la société Bull, avenue Patton à Angers, le nouveau supercalculateur Sequana présente désormais une puissance qui approche les 9 pétaflops. En 2020, il devrait pouvoir atteindre l'exaflops, autrement dit, un milliard de milliards d'opérations par seconde.

La course à l'exaflops est mondiale. En 2016, la Chine est passée en tête dans le Top 500 des supercalculateurs, devant les États-Unis. Derrière, on trouve le Japon et l'Allemagne. Mais aussi la France, grâce à Atos SE (Société européenne) qui compte 100 000 collaborateurs dans 72 pays, dont 220 salariés dans l'usine Bull d'Angers.

C'est donc là que naissent les supercalculateurs Sequana de dernière génération, dont les premiers exemplaires ont été vendus au Commissariat à l'énergie atomique (CEA).

Pour les tester, Atos vient d'annoncer la création d'un laboratoire mondial d'essais à Angers. Il verra le jour sur 2 000 m2, vers la fin de l'année prochaine.

