Angers Six mois après sa cession, la librairie Richer reprend des couleurs

Six mois après sa reprise par le groupe parisien Rougier & Plé, la librairie Richer a entamé sa mue. La moitié du magasin de la rue Chaperonnière a déjà été rénové, intégrant au dernier étage un espace entièrement dédié aux beaux-arts et aux loisirs créatifs. "Nous allons refaire l’espace jeunesse dès cet été, puis l’espace sciences humaines d’ici la fin de l’année, et tout le reste courant 2018", explique Jean-Yves Gachet, le directeur.

Ce vent de changement doit dépoussiérer l’historique librairie, reprise le 10 novembre après deux mois de redressement judiciaire. Aujourd’hui, le directeur veut tourner la page de cette période douloureuse : "On a vu revenir des clients fidèles, et en arriver de nouveaux. C’est très positif", assure-t-il, "confiant dans l'avenir".

