Angers Ses brebis tondent l'herbe un peu partout dans la ville et autour

0

Après avoir élevé des moutons en intensif, Christian Gilbert est devenu spécialiste de l'écopâturage pour l'entreprise Edelweiss. Ses brebis solognotes tondent l'herbe un peu partout autour d'Angers.

Christian Gilbert ne voudrait pas revenir au temps où il devait manier de gros béliers rouges de l'Ouest dans son exploitation de Grez-Neuville. Pression commerciale, exigence des abatteurs, usure physique : rongé par un mal de dos, il a fini par jeter l'éponge à la cinquantaine.

Bien qu'il ait dû se reconvertir entre-temps, il n'a pas perdu la passion de l'élevage. Car il est toujours berger, même si ce n'est plus ni la même race, ni le même travail.

Maintenant qu'il a goûté aux petites solognotes, tondeuses naturelles et rustiques, il ne jure plus que par elles. Un peu partout à Angers et autour, le désormais salarié surveille des microtroupeaux chargés de remplacer écologiquement les engins. Mardi, il a fait une petite démonstration devant les salariés de l'Ademe (Agence pour l'environnement et la maîtrise de l'énergie), sur les plateaux de Grézillé, au-dessus du lac de Maine.

L'article complet dans Le Courrier de l'Ouest de ce jeudi, édition Angers