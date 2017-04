Angers. SCO-PSG : tout savoir sur la circulation et la sécurité autour du match

0

Circulation : les abords du stade bouclés dès 18 heures

Pour ce match comme pour l’ensemble des rencontres disputées au stade Raymond-Kopa, des aménagements particuliers sont mis en place pour réguler la circulation et le stationnement.

A partir de 18 heures, l’accès au boulevard Coubertin et à la rue du Colombier sera fermé entre les rues Saint-Léonard et Saumuroise. Cette dernière sera par ailleurs mise en sens unique sur sa section comprise entre les boulevards Coubertin et d’Estienne-d’Orves. La rue Saint-Léonard sera quant à elle fermée entre le boulevard Coubertin et la rue du Colombier.

Sur ce même périmètre, le stationnement sera interdit dès midi.

La circulation de transit est déconseillée dans ce secteur, des accès particuliers sont maintenus pour les riverains.

Sécurité : les effectifs renforcés

PSG oblige, les mesures de sécurité seront renforcées ce soir autour du stade Raymond-Kopa : 125 agents de sécurité seront mobilisés contre 105 habituellement. Les effectifs de police seront aussi réévalués : 68, plus une compagnie complète de CRS. Ces mesures ont été prises avant l’attentat de Dortmund, mardi, et n’ont pas changé depuis. En revanche, le Paris-SG a décidé des ajustements sur sa propre sécurité depuis mardi, notamment autour de son bus.

Retrouvez notre cahier spécial de quatre pages sur SCO-PSG dans Le Courrier de l'Ouest de vendredi 14 avril.