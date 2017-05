Angers-SCO Avant la finale face au PSG, Alex Letellier face à nos abonnés

A huit jours de la finale de la Coupe de France qui opposera Angers-SCO au PSG au Stade de France samedi 27 mai, le gardien angevin Alex Letellier s'est livré avec franchise et humour. La rencontre avec des abonnés du Courrier de l'Ouest a eu lieu mardi au siège du journal. Un bon moment.

Extraits :

Avez-vous toujours voulu être gardien ?

Alexandre Letellier : « J’étais attaquant au départ, et en plus je plantais… (rires). Mais j’ai voulu arrêter de courir, j’étais un peu asthmatique. Je me suis lancé là-dedans, je pense que j’ai fait un bon choix… »

Vos coachs ont été importants ?

« Ça dépend des coachs. A Paris, chacun avait sa spécificité. Quand on est jeune, on a souvent du mal à accepter les critiques, mais avec le recul, ça forge le mental. Le talent c’est bien, mais ça ne suffit pas. Ceux qui réussissent sont ceux qui travaillent le plus. Ai-je douté ? Je sais juste que le foot est la seule chose que je voulais faire, et que je me suis donné à fond. Mais tout le monde ne réussit pas. »