Angers. Saint-Serge, Ney, Chalouère : les habitants excédés par les incivilités

Les habitants de l'îlot Savary, place Ney, square Adélaïde, mais aussi les riverains de la prison n'en peuvent plus et l'ont exprimé à plusieurs reprises mardi soir lors de la réunion publique dans une salle archi-comble du Centre de congrès d4Angers. Délinquance, trafic de drogue, « une dizaine de crétins nous pourrissent la vie », lâche un professionnel de l'immobilier qui « ne peut plus louer ni vendre quoi que ce soit dans ce secteur ».

La municipalité représentée par le maire Christophe Béchu et l'adjointe de ce secteur, Jeanne Behre-Robinson, a bien conscience que le dossier Savary « est très compliqué ».

A plus longue échéance, c'est bien un projet de rénovation urbaine que la municipalité porte pour réduire les incivilités, incluant le secteur de la prison à celui de l'îlot Savary. Mais la Ville peine à décrocher des financements d'Etat.

« Notre détermination est réelle », rappellent toutefois les élus qui listent les mesures déjà prises pour lutter contre ces incivilités : la nomination d'un médiateur et d'un groupement local de traitement de la délinquance, l'ouverture d'un local dédié à la population, l'installation de caméras, « le suivi des individus mis à l'ombre », la création d'espaces de jeux, et d'animations...

