Angers Résultats records pour le groupe Scania

En pleine santé, Scania a enregistré un chiffre d’affaires record de 6,1 milliards d’euros au premier semestre, en progression de 17% par rapport à la même période l’an dernier.

Le constructeur de poids lourds suédois a performé grâce à une très forte demande pour sa nouvelle gamme de camions, dont l’usine d’Angers vient de commencer la production pour l’Europe.

Plus de 54 000 commandes de camions ont ainsi été enregistrées entre janvier et juin, soit 29% de plus qu’au premier semestre 2016.