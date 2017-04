Angers Rencontre avec Tom Dieck, dresseur vedette du Cirque d'Hiver Bouglione

0

La passion des fauves, Tom Dieck junior l’a dans le sang. Comme son père et son grand-père avant lui, le dresseur s’est fait un (grand) nom sur la planète européenne du cirque. À 33 ans, il est l’une des vedettes du spectacle « Surprise ! » de Bouglione, qui fait étape à Angers jusqu’à mardi.

"J’ai grandi entouré de fauves. Dès l’âge de 12 ans, j’aidais mon père à les nourrir et à nettoyer leurs cages. Et dès 20 ans, je menais mon premier numéro", raconte cet Allemand au français impeccable. Chaque jour, ses quatre tigres, deux lions blancs et deux ligrons enchaînent sauts, roulades et pyramides dans un numéro "classique et haut de gamme".

Les prochaines représentations auront lieu dimanche et lundi à 10 h 30 et 15 heures, et mardi à 14 heures et 17 heures. Tarifs : de 15 à 50 euros par adulte, et 15 euros par enfant.

A lire dans le Courrier de l'Ouest du dimanche 16 avril.