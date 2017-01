Angers Rémy Cointreau reprend une ferme-distillerie et ses whiskys d'exception

0

Après avoir racheté un single malt écossais, le groupe de spiritueux implanté à Saint-Barthélemy-d'Anjou vient de reprendre une ferme-distillerie bio de montagne dans l'Isère. Il a d'autres acquisitions en vue.

Les négociations étaient en cours depuis octobre ; elles viennent d'aboutir. Le groupe Rémy Cointreau ajoute dans son portefeuille 100 % du capital du Domaine des Hautes Glaces, une ferme-distillerie de montagne située au cœur des Alpes françaises, qui élabore des whiskys single malt d'exception.

Rémy Cointreau, qui possède à Saint-Barthélemy plusieurs unités de production - dont le cointreau - et d'embouteillage, est l'un des grands opérateurs du marché mondial des vins et spiritueux avec un chiffre d'affaires supérieur à un milliard d'euros (1 050 700 €) pour l'exercice clos au 31 mars 2016. Le groupe possède un portefeuille de marques internationales et haut de gamme, dont les cognacs Rémy Martin et Louis XIII. Il emploie 1 800 salariés.

