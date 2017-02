Angers Relaxe partielle pour le radicalisé David Pagerie

0

Il avait été condamné à deux ans de prison ferme, le 14 septembre dernier, pour consultation habituelle de sites et détention d'images faisant l'apologie du terrorisme, et pour violation de son assignation à résidence. Il avait rencontré et invité à prendre un verre chez lui un homme avec qui il n'était plus autorisé à entrer en relation.

David Pagerie, Angevin de 29 ans, s'était converti à l'islam à l'âge de 19 ans puis s'était radicalisé en prison. Il était placé sous la surveillance des forces de l'ordre depuis les attentats de novembre 2015, à travers une assignation à résidence, dans le cadre de l'état d'urgence.

L'islamiste avait fait appel du jugement du 14 septembre, le 5 janvier dernier. Il avait aussi, par le biais de son avocat, Me Sami Khankan, du barreau de Nantes, déposé une question prioritaire de constitutionnalité.

Le 10 février dernier, le Conseil constitutionnel déclarait insconstitutionnel l'article 421-2-5-2 du code pénal, relatif à la consultation habituelle des sites incitant au terrorisme. Sur cette base, la Cour d'appel d'Angers a relaxé David Pagerie ce jeudi 23 février.

Mais la cour d'appel a, dans le même temps, condamné David Pagerie à six mois de prison ferme pour la violation de son assignation à résidence. Sa période de détention provisoire, effectuée du 5 août 2016 au 18 janvier 2017, couvre cette peine.

Il est donc libre mais reste assigné à résidence.

