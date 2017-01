Angers « Raid dingue » de Dany Boon

0

L’acteur et réalisateur était hier soir au multiplexe. Accompagné des acteurs Alice Pol et François Levantal, il a présenté en avant-première sa nouvelle comédie « Raid dingue » qui se déroule au RAID.

Une fille de ministre de l’intérieur (Alice Pol) qui veut intégrer le RAID, unité d’élite de la police nationale. Un agent misogyne et un peu malchanceux (Dany Boon) qui doit s’occuper de sa formation. C’est l’intrigue de « RAID dingue », la nouvelle comédie que Dany Boon présentait dans la grande salle du Gaumont archicomble.

Le film est dans la grande tradition des comédies à la française. Alice Pol campe un personnage lunaire, une sorte Pierre Richard au féminin, qui s’en sort par sa franchise et sa détermination. Dany Boon est un homme blessé et inquiet pour son avenir dans le groupe de policiers.

Sortie le 1er février.