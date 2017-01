Angers Quatre réalisations qui vont voir le jour en 2017

0

1 Une gare verte

Le hall de la gare Saint-Laud va être transformé au printemps en vaste jardin couvert. L'architecte missionné par la SNCF promet une mise en scène « monumentale et spectaculaire » pour impressionner les voyageurs. Des arbres et des plantes seront notamment suspendus au plafond.

2 L'avenue aux tilleuls

Depuis le mois d'octobre, l'avenue Jeanne-d'Arc est méconnaissable. Ses platanes ont été rasés en raison d'un champignon qui rongeait 15 % des sujets. Cette allée de 600 mètres aménagée en 1617 va vite retrouver sa splendeur. La mairie a choisi notamment d'y replanter deux alignements de tilleuls mais aussi des arbres fruitiers et des séquoias. La dépense s'élève à 2,5 millions d'euros.

3 Le carrefour des piétons

Le carrefour Rameau qui donne accès au parking du Ralliement, doit être repris. Des travaux rendus nécessaires par la vétusté des réseaux enfouis. Ils sont aussi l'occasion de sécuriser les piétons. Les trottoirs seront élargis et abaissés au niveau de la chaussée et de nouveaux passages protégés seront dessinés. Un chantier à 600 000 € qui va s'étaler de février jusqu'à l'été.

4 Une tribune rénovée à Jean-Bouin

La tribune Colombier, située derrière un des buts du stade Jean-Bouin, va perdre sa forme demi-lune et gagner une toiture. La capacité des gradins passera de 3500 à 4582 places. Au sommet, un salon panoramique permettra au club résidant de mieux soigner ses partenaires et VIP. Les travaux démarreront après la dernière journée de championnat et s'achèveront aux alentours de Noël. Cette première phase est financée par la Ville, à hauteur de 5 millions d'euros.

Les détails de tous les projets 2017 lundi dans Le Courrier de l'Ouest à télécharger ici