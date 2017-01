Angers Pollution: le groupe EELV 49 demande un plan de protection atmosphèrique

Dans un communiqué de son porte-parole Romain Laveau, le groupe Europe Ecologie Les Verts de Maine-et-Loire (EELV 49) pousse un coup de gueule contre la politique de l’Agglo d'Angers en matière d’environnement. Extraits :

"Alors que les pics de pollution se multiplient dans l’agglomération d’Angers, les écologistes appellent le conseil communautaire à mettre rapidement en œuvre un plan de protection atmosphérique et à relancer le plan climat.

Le projet de seconde ligne de tramway a été repoussé de trois ans, les aides en faveur de l’isolation ont diminué et il n’est plus question de plan climat nulle part. D’ailleurs, l’annonce de l’élargissement de l’A11 à 2 fois 3 voies samedi dernier, en plein pic de pollution, va complè- tement à l’encontre de ce qu’il faut faire aujourd’hui dans le domaine environnemental."